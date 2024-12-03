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Украина пригласит Россию на второй «саммит мира»

Зеленский пообещал пригласить Россию на второй «саммит мира»

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Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что пригласит Россию на второй «саммит мира» по Украине. Видеозапись его интервью опубликована на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим», — сказал он.

Первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона готова организовать новый саммит по «формуле мира» Зеленского в ближайшие месяцы.

2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против рассмотреть инициативы по разрешению конфликта при условии, что их авторы искренне хотят установления мира.

Ранее Орбан призвал пересмотреть санкции Евросоюза в отношении России.

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