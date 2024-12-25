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Лавров прокомментировал слова Зеленского, пославшего Россию «на три буквы»

Лавров: Зеленский обозначил смысл саммита по Украине, послав Россию на три буквы
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию «на три буквы». Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 1».

Министр напомнил, что Зеленский сперва позволил себе хамское высказывание в адрес России во время встречи с Олафом Шольцем, но позже заявил, что Москву можно будет пригласить на саммит по Украине, когда будет готов ультиматум.

«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — сказал Лавров.

2 декабря Зеленский в очередной раз оскорбительно высказался о России. В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве политик недвусмысленно послал страну на «три буквы».

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая заметила, что улыбавшийся Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду «ФРГ».

Ранее в МИД РФ рассказали, как Украина отправила «черную метку» Западу.

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