Лавров прокомментировал слова Зеленского, пославшего Россию «на три буквы»

Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию «на три буквы». Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 1».

Министр напомнил, что Зеленский сперва позволил себе хамское высказывание в адрес России во время встречи с Олафом Шольцем, но позже заявил, что Москву можно будет пригласить на саммит по Украине, когда будет готов ультиматум.

«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — сказал Лавров.

2 декабря Зеленский в очередной раз оскорбительно высказался о России. В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве политик недвусмысленно послал страну на «три буквы».

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая заметила, что улыбавшийся Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду «ФРГ».

Ранее в МИД РФ рассказали, как Украина отправила «черную метку» Западу.