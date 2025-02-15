Трамп пытается сместить руководство управления нацархивами США

Администрация президента США Дональда Трампа пытается сменить руководство Национального управления архивами и записями США. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщение об этом поступило после увольнения Трампом национального архивариуса США Коллин Шоган. Национальный архивариус отвечает за надзор за правительственными документами и возглавляет Национальный архив. Трамп неоднократно критиковал последнюю организацию после того, как оно подало в министерство юстиции жалобу на то, что Трамп обращался с секретными документами неподобающим образом.

До этого глава избирательного комитета США Эллен Вайнтрауб заявила, что получила от Трампа письмо об увольнении.

За месяц 40 тысяч сотрудников государственных ведомств США согласились принять предложение администрации Трампа об отставке за компенсацию в размере восьми окладов и сохранение льгот на восемь месяцев.

Ранее Белый дом отправил нелегальным мигрантам валентинку с лицом Трампа.