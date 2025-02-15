Трамп отправил нелегалам в США валентинку со своей фотографией

Администрация президента США Дональда Трампа отправила находящимся в стране нелегалам валентинку с лицами самого Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана. Она опубликована в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х (бывшая Twitter).

На розовом фоне с сердечками разместили лица политиков, а над ними написали стихотворение, где содержатся строки: «Приедете нелегально — Мы вас депортируем».

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Трампа изучает возможность запретить иностранцам, запросившим убежище, въезжать на территорию страны под предлогом борьбы с распространением вирусных заболеваний.

По информации журналистов, американское руководство хочет возобновить действие «Раздела 42». Данная поправка была принята в марте 2020 года и предполагала депортацию нелегальных мигрантов в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Ранее минюст США подал иск против штата Нью-Йорк из-за мягкого миграционного закона.