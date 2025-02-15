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Шольц рассказал о гарантиях безопасности для Украины после окончания конфликта

Шольц: гарантией для Украины является сильная армия с поддержкой Запада
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Wolfgang Rattay/Reuters

Главной гарантией безопасности для украинской стороны является сильная армия при поддержке Запада. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает издание «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По его словам, сейчас у Вооруженных сил Украины есть порядка миллиона солдат, которые хорошо оснащены. Он добавил, что после окончания боевых действий у Украины будет «достаточно хорошая» армия.

«Но какие гарантии мы можем получить от России <...> эта гарантия — сильная армия Украины, которая превышала бы их экономическую мощь и смогла бы выстоять в послевоенное время», — заявил он.

До этого в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Шольц заявил, что может объявить режим чрезвычайной ситуации в Германии для оказания военной помощи Украине. По его словам, конституция ФРГ предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения подобных ситуаций.

Кроме того, он заявлял, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

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