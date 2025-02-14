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Президент Германии призвал европейских лидеров не вести себя как олени

Президент ФРГ Штайнмайер призвал лидеров ЕС не цепенеть, как олени в свете фар
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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратился к лидерам Европы с необычной метафорой, сравнив их с оленями. Запись его речи доступна на официальном ресурсе форума.

«Мы не должны вести себя как олени, застывшие под светом фар. Европа — не пассивный наблюдатель, а активный участник международных процессов», — заявил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что западные страны обладают достаточной силой и влиянием, чтобы преодолевать кризисы, но для этого им необходимо действовать решительно, не поддаваясь «леденящему страху».

Политик призвал коллег избегать паралича воли перед глобальными вызовами.

«Страх не должен нас сковывать. Мы в состоянии формировать реальность, а не просто реагировать на нее», — отметил он.

По его мнению, единство и стратегическая самостоятельность Европы — ключ к решению современных геополитических проблем.

В пятницу утром издание Politico писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Мюнхенской конференции. Как сообщил неназванный источник, близкий к вице-президенту США, Шольц «недолго будет канцлером», поэтому Вэнсу «не нужно его видеть».

Ранее Шольц раскрыл, чем займется после ухода с должности канцлера ФРГ.

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