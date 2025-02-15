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Шольц может объявить ЧС в Германии из-за Украины

Шольц заявил, что может объявить ЧС в Германии для оказания помощи Украине
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Annegret Hilse/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что может объявить режим чрезвычайной ситуации в Германии для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — сказал он, отметив, что конституция ФРГ предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения такой ситуации.

Ранее Шольц заявил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина не были неожиданностью, но подобное событие требует четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы.

Канцлер предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ, а также призвал немецкое правительство принять резолюцию, которая классифицирует российско-украинский конфликт как ЧС.

Кроме того, он заявлял, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

Ранее президент Германии призвал европейских лидеров не вести себя как олени.

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