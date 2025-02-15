В России ответили на подготовку Европы к отправке войск на Украину

Идея стран Европы о миротворцах на Украине не пройдет, поскольку с таким шагом должна согласиться Россия, кроме того, в ЕС мало стран, готовых отправить свои войска на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Идея с «миротворцами» из стран НАТО, однако, непроходная. Даже в европейских СМИ отмечают, что с этим должна сперва согласиться Россия», — подчеркнул он, комментируя информацию в СМИ о том, что в ЕС тайно готовят контингент для отправки на Украину.

По словам Пушкова, в самой Европе очень много сомнений по поводу отправки своих войск на территорию Украины и «очень мало стран», готовых в этом участвовать.

15 февраля агентство Associated Press сообщило, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, «тайно» работает над планом отправки войск на Украину.

Отмечалось, что соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией».

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.