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Европа тайно работает над планом отправки войск на Украину

AP: группа европейских стран тайно разрабатывает план отправки войск на Украину
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French Army/AP

Группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, «тайно» работает над планом отправки войск на Украину. Об этом пишет американское агентство Associated Press.

«Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других областях, втайне работает над планом отправки войск на Украину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией».

Как утверждается в материале AP, Великобритания и Франция находятся в авангарде планов по отправке войск на Украину.

До этого директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявлял, что присутствие сил НАТО на Украине для российской стороны абсолютно неприемлемо.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

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