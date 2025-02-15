Минприроды может возглавить куратор «мусорной реформы»

Заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ может стать глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Об этом пишет »РБК».

Вместо Буцаева РЭО может возглавить директор административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова. В пресс-службах Минприроды и РЭО отказались комментировать эти сообщения.

Задачей Буцаева на посту главы РЭО называлось привлечение инвестиций в сферу обработки твердых коммунальных отходов. Он почти непрерывно возглавлял компанию с 2019 года.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы» и назвала ее деградацией и регрессом. Матвиенко добавила, что за время реализации программы региональные операторы получили сотни миллионов рублей доходов, однако четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов по всей стране выстроена не была.

Ранее россиянам рассказали, что им грозит за неправильный выброс мусора.