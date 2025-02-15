Российский дипломат считает, что переговоры Путина и Трампа пугают Зеленского и ЕС

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пугают украинского президента Владимира Зеленского и некоторых европейцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сейчас начнутся переговоры между большими игроками. <...> И вот этот диалог очень сильно пугает Зеленского и его режим. Ну и, конечно, пугает и европейцев, ряд стран, которые делали ставку на продолжение кровопролития на территории Украины», — считает дипломат.

По его мнению, возрождение диалога между Москвой и Вашингтоном «очень сильно пугает» их, особенно на фоне ряда заявлений администрации США.

На этой неделе газета Politico писала, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов.

При этом в ЕС заявляют, что мир возможен только при совместных усилиях Брюсселя, Вашингтона и Киева.

Ранее сообщалось, что Трамп нанес Украине «двойной удар».