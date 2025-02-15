FT: Трамп нанес двойной удар Украине, поговорив с Путиным и отказав ей с НАТО

Президент США Дональд Трамп нанес Украине «двойной удар», начав переговоры с президентом России Владимиром Путиным и отказав Киеву в интеграции в НАТО. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Нанеся в среду двойной удар по Украине, Трамп объявил, что он напрямую договорился с Владимиром Путиным о начале переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время шеф Пентагона Пит Хегсет заявил союзникам в Брюсселе, что территориальная целостность Украины является «иллюзорной целью»: Киев не получит членства в НАТО.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Беседа длилась около 1,5 часа, и в ходе нее президенты России и США договорились немедленно начать переговоры с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса. При этом российский лидер подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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