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В МИД России напомнили, что присутствие сил НАТО на Украине неприемлемо

Представитель МИД РФ Студенников: присутствие сил НАТО на Украине неприемлемо
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Virginia Mayo/AP

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что присутствие сил НАТО на Украине для российской стороны абсолютно неприемлемо. Его слова приводит РИА Новости.

«Присутствие натовских сил на Украине, под какими бы ширмами они ни маскировались, для России абсолютно неприемлемо», — отметил он.

Говоря о возможной отправке миротворцев из Европы на Украину, он отметил, что Москва считает такие инициативы «непродуманными, контрпродуктивными и даже вредными».

Накануне новый глава Пентагона Пит Хегсет во время заседания Контактной группы по Украине заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом дипломатического урегулирования. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые публично не стал обещать Украине членство в НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что НАТО сместило акцент и больше не делает ставку на Украину.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

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