Сенатор США назвал Зеленского и украинский народ союзниками, которых он ждал всю жизнь

Сенатор Грэм назвал Зеленского союзником, на которого он надеялся всю жизнь

Американский сенатор Линси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ — это союзники, которых он ждал всю жизнь. Его слова передает УНИАН.

«Я хочу сказать вам и вашему народу, что вы тот союзник, на которого я надеялся всю свою жизнь. <...> Вы взяли наше оружие и надрали им задницы. И я очень горжусь тем, что вы наш союзник», — сказал он на встрече с Зеленским.

Грэм также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп найдет способ, как окончить российско-украинский конфликт, в том числе, считает он, за счет поставок оружия Украине.

Накануне сообщалось, что президент Украины положительно оценил первую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский выразил благодарность за поддержку со стороны США и лично Дональду Трампу.

Вашингтон и Киев должны больше общаться и работать друг с другом, в особенности при подготовке плана по урегулированию конфликта, добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что не хочет быть лидером, который утратил территории.