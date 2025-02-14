В МИД назвали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС очередным ядерным шантажом

Захарова: удар по ЧАЭС не был последним шагом по подрыву ядерной безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что нынешний удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

«Это очередной, но, я думаю, не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД отметила, что подобные провокационные действия уже были в прошлом. Захарова напомнила, в частности, об ударе по башне охлаждения Запорожской АЭС, который был нанесен 11 августа 2024 года, нападения на ее сотрудников, на российских военных, охраняющих станцию, и сотрудников секретариата МАГАТЭ.

Дипломат подчеркнула, что все эти действия невозможно списать на случайности или ошибки. Захарова указала, что происходящее является цепью провокаций и террористических актов. Ядерные объекты гражданской инфраструктуры киевский режим рассматривает как возможности для ядерного терроризма, заключила представитель МИД.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает его. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Ранее ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ.