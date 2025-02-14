Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД назвали удар ВСУ по Чернобыльской АЭС очередным ядерным шантажом

Захарова: удар по ЧАЭС не был последним шагом по подрыву ядерной безопасности
close
ГСЧС Украины/AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что нынешний удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

«Это очередной, но, я думаю, не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД отметила, что подобные провокационные действия уже были в прошлом. Захарова напомнила, в частности, об ударе по башне охлаждения Запорожской АЭС, который был нанесен 11 августа 2024 года, нападения на ее сотрудников, на российских военных, охраняющих станцию, и сотрудников секретариата МАГАТЭ.

Дипломат подчеркнула, что все эти действия невозможно списать на случайности или ошибки. Захарова указала, что происходящее является цепью провокаций и террористических актов. Ядерные объекты гражданской инфраструктуры киевский режим рассматривает как возможности для ядерного терроризма, заключила представитель МИД.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает его. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Ранее ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами