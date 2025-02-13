Российские политологи не исключили влияния деструктивных сил на отношения РФ и Абхазии

Россия остается ближайшим и надежным союзником Абхазии, но от того, пройдут ли выборы президента республики легитимно, зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений двух стран. Об этом на состоявшемся в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня» круглом столе «Выборы президента Абхазии: финальный прогноз» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Политолог сообщил, что от лица одного из кандидатов в президенты Абхазии силовикам разослали письма, в которых попытались обратить внимание Службы безопасности республики на якобы большое количество иностранцев, приехавших накануне выборов.

«Якобы они собираются фальсифицировать итоги или вообще сорвать голосование. Как говорится, на воре и шапка горит. Нашим наблюдателям отказали в том, чтобы осуществлялись контроль и мониторинг за чистотой процесса. Значит, скорее всего, на выборах есть силы, которые готовят фальсификации», — сказал Данилин.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила, что направленная Россией заявка на аккредитацию 200 наблюдателей до сих пор не рассмотрена, а оставшиеся сроки не позволяют организовать их работу.

Она подчеркнула, что прессинг последних двух недель на ЦИК Абхазии и нечестные манипуляции в СМИ со стороны ряда участников избирательной гонки привели к «очень нехорошему прецеденту»: ЦИК Абхазии поддался искусственно созданному давлению.

«Такое затягивание поставило под угрозу возможность качественного наблюдения», — сказала Булгакова.

Шансы абхазского политика Бадры Гунбы на победу участники круглого стола оценили как довольно высокие.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов назвал политика «основным каналом связи переговоров Абхазии с Россией».

Заместитель председателя Комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что действующий премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и ЦИК Абхазии подыгрывают кандидату Владиславу Ардзинба.

«При этом они, по сути дела, портят отношения с Россией, которая обеспечивает их экономическую безопасность, инфраструктурную и энергетическую состоятельность, еще и туриста российского привозит», — заключил Матвейчев.