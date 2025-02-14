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Зеленский назвал, что Украина хочет взамен НАТО

Зеленский: Украине нужна армия в полтора миллиона человек
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, если Украина не войдет в НАТО, то ей потребуется армия, «способная себя защитить». Его слова приводит «Страна.ua».

По словам Зеленского, для этого Украине понадобятся натовское вооружение и армия в 1,5 млн человек.

Также Зеленский заявил, что Украина очень заинтересована в получении гарантий безопасности от США, однако готова рассмотреть возможность миротворческого контингента, который будет состоять исключительно из украинцев. Накануне он заявлял, что согласно подсчетам военных, для обеспечения мира на территории республики нужно разместить миротворческий контингент в 100 тысяч солдат. Еще одним вариантом он назвал «строительство НАТО на Украине». В таком случае, по словам Зеленского, стране «понадобится оружие от американцев и военный контингент от европейцев».

Ранее Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с Россией.

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