В минобороны ФРГ заявили, что Европа должна участвовать в переговорах по миру

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейцы должны быть вовлечены в любые переговоры по «европейскому мирному порядку». Об этом сообщает Reuters.

Он назвал очевидным тот факт, что европейцы не могут участвовать в обеспечении мира, в переговорах по которому они не участвовали.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее допустил, что в переговорах по урегулированию на Украине может принять участие Европа. Во время пресс-конференции Хегсет также назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Он добавил, что вероятность введения американской армии на территорию Украины является крайне низкой. Он также заявил, что в настоящее время присутствие американских сил в Европе имеет важное значение. Однако нельзя предполагать, что так будет продолжаться вечно.

Ранее Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине.