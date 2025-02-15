Трампу дали совет, как достигнуть успешных переговоров по Украине

Для достижения прогресса в мирных переговорах по решению конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу необходимо сместить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Очевидно, что Трампу для достижения прогресса в переговорах необходимо сменить Зеленского, и самое простое — это заставить его уйти», — подчеркнул он.

По словам Медведчука, соответствующий шаг создаст возможности для занятия Западом удобной переговорной позиции для решения конфликта на Украине.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц потребовал участия в переговорах по миру на Украине.