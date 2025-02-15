Орбан: капиталисты Запада мстят Путину за разрушение их планов на РФ в 90-е годы

Капиталисты Запада мстят президенту России Владимиру Путину за разрушение их планов на Россию в 90-е годы. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что в 90-х годах XX-го века, после распада СССР, Запад намеревался включить экономику России в мировую по правилам «Вашингтонского консенсуса», таким образом получив полный доступ к обширным природным богатствам России и заработав на этом еще большие капиталы. Однако после прихода к власти Владимира Путина многие проекты Запада в России были прекращены и планы капиталистов нарушены, отмечает Орбан.

«Тогда американским и европейским инвесторам пришлось осознать некоторые потери. И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления», — считает Орбан.

Венгерский премьер отметил, что власти России никогда не отказывались от включения и интеграции в мировую экономику, однако с соблюдением интересов России, а не только Соединенных Штатов или Европы. Как считает Орбан, эта позиция Путина вызвала гнев и стремление отомстить у крупных западных инвесторов, например, у Джорджа Сороса.

Также Виктор Орбан заявил Такеру Карлсону, что конфликт на Украине начался из-за ее намерения вступить в НАТО.

Таким образом он поддержал точку зрения президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине.