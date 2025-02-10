В МИД РФ заявили, что Запад пытается давить на Абхазию и Южную Осетию

Галузин: США и Евросоюз давят на Абхазию и Южную Осетию

США и Европейский союз (ЕС) пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников — Абхазию и Южную Осетию», — сказал он.

По словам дипломата, у России принципиально иная логика и задачи в регионе.

6 февраля стало известно, что Минфин РФ направил Абхазии средства для целей социально-экономического развития республики.

Кроме того, Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что на данные цели уже выделено 100 млн рублей. Работа фонда также позволит обеспечить работой население республики. Гунба же заявил, что Абхазия ощущает поддержку России в вопросах развития предпринимательства.

В ноябре прошлого года в Абхазии прошли протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее власти РФ согласились пересмотреть вызвавшее протесты в Абхазии инвестсоглашение.