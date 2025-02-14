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В ФРГ Вэнсу предложили договориться о прекращении огня на Украине до переговоров с РФ

Мерц предложил Вэнсу договориться о перемирии на Украине до переговоров с РФ
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Wolfgang Rattay/Reuters

Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц сообщил в соцсети X, что предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу договориться о прекращении огня на Украине до начала переговоров с Россией.

По словам кандидата в канцлеры ФРГ, встреча состоялась в начале Мюнхенской конференции по безопасности. Вэнс согласился с тем, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно быстрее, отметил Мерц.

Также стороны достигли согласия в том, что надежный мир на Украине возможен только благодаря тесному сотрудничеству США и Евросоюза.

Сегодня издание Politico писало, что Вэнс не планирует проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Мюнхенской конференции. Как сообщил неназванный источник, близкий к вице-президенту США, Шольц «недолго будет канцлером», поэтому Вэнсу «не нужно его видеть».

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности, в рамках которой состоятся многочисленные неформальные и личные встречи политиков стран НАТО и других приглашенных государств. На этот раз один из главных вопросов, беспокоящих участников конференции, связан с позицией США относительно поддержки Украины. Остались ли у Зеленского надежды на помощь Запада и почему Европа хочет продолжать конфликт с Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Минобороны Германии раскритиковал заявления Вэнса.

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