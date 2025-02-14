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Стало известно, как вице-президент США унизил Шольца

Politico: Вэнс не намерен встречаться с Шольцем на Мюнхенской конференции
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Axel Schmidt/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не планирует проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом пишет американская газета Politico.

«Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности на фоне возможного мирного соглашения по Украине», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как сообщил Politico неназванный источник, близкий к вице-президенту США, Шольц «недолго будет канцлером», поэтому Вэнсу «не нужно его видеть».

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне начавшегося урегулирования на Украине призвал бундестаг признать конфликт чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

Шольц отметил, что переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не стали неожиданностью, однако требуют от Европы быстрого и решительного ответа. Он подчеркнул: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».

Ранее в США заявили, что Трамп исключает Киев из переговоров по Украине.

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