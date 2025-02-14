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Зеленскому заявили о необходимости начать переговоры о завершении конфликта

Вэнс указал Зеленскому на необходимость начать переговоры для завершения конфликта
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Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о необходимости начать мирные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Вэнс отметил, что представители США постоянно ведут необходимые обсуждения с Украиной для скорейшего достижения мира.

«Это важно для нас — начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось», — добавил он.

Он напомнил, что у высокопоставленных делегатов США на Мюнхенской конференции целью является начало диалога по украинскому урегулированию.

Зеленский заявлял, что из представителей РФ готов встретиться только с российским лидером Владимиром Путиным. Это единственный россиянин, с которым он готов встретиться для завершения военного конфликта.

Он также признался, что американский президент Дональд Трамп дал ему номер и разрешил звонить «в любое время». При этом недавний разговор Путина и Трампа он назвал угрозой всему миру.

Ранее Зеленский заявил, что США никогда не хотели видеть Украину в НАТО.

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