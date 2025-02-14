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В Мюнхене началась встреча Зеленского и Вэнса

В Мюнхене началась встреча Зеленского и вице-президента США Вэнса
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Wolfgang Rattay/Reuters

На Мюнхенской конференции по безопасности началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на офис Зеленского.

Данная встреча — первый личный контакт Зеленского с представителем администрации американского лидера Дональда Трампа после его инаугурации.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал плохим для Киева знаком, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции ни слова не сказал об Украине. Гончаренко заявил, что Украина находится в очень сложной ситуации и никто ей не поможет, кроме нее самой.

Зеленский в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что единственный россиянин, с которым он готов встретиться для завершения военного конфликта — это Путин.

Ранее стало известно, что речи Вэнса на Мюнхенской конференции почти не аплодировали.

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