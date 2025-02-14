Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ вывезли на Украину десятки россиян после удара по интернату в Судже

МИД РФ: ВСУ вывезли на Украину десятки жителей Суджи после удара по интернату
close
Telegram-канал «Суджа в Telegram»

Украинская армия вывезла из города Суджи в Курской области десятки людей после удара по интернату. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, которого цитирует РИА Новости.

«Группа людей... после этого обстрела Украиной суджанского интерната, куда был нанесен серьезный удар, десятки людей были вывезены на территорию Сум», — рассказал дипломат, подчеркнув, что не обладает стопроцентной информацией.

Мирошник отметил, что с вывезенными россиянами удалось наладить связь по линии уполномоченного по правам человека, а также Красного Креста.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по интернату в Судже.

Ранее сообщалось, что элитный батальон морпехов ВСУ ретировался из Суджанского района после потери бойцов.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами