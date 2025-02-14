ВСУ вывезли на Украину десятки россиян после удара по интернату в Судже

МИД РФ: ВСУ вывезли на Украину десятки жителей Суджи после удара по интернату

Украинская армия вывезла из города Суджи в Курской области десятки людей после удара по интернату. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, которого цитирует РИА Новости.

«Группа людей... после этого обстрела Украиной суджанского интерната, куда был нанесен серьезный удар, десятки людей были вывезены на территорию Сум», — рассказал дипломат, подчеркнув, что не обладает стопроцентной информацией.

Мирошник отметил, что с вывезенными россиянами удалось наладить связь по линии уполномоченного по правам человека, а также Красного Креста.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по интернату в Судже.

Ранее сообщалось, что элитный батальон морпехов ВСУ ретировался из Суджанского района после потери бойцов.