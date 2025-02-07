Полковника ВСУ, приказавшего обстрелять интернат в Судже, арестовал суд в Курске

Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу, которого обвиняют в неоднократных обстрелах Курской области, в том числе ракетном обстреле интерната с мирными жителями в оккупированной Судже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Курской области.

«Постановлением Ленинского районного суда города Курска от 07.02.2025 Карпуше Р.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания, поскольку он объявлен в межгосударственный розыск», — заявили в суде.

Полковник Карпуша является командиром 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» — по данным Следственного комитета России, Карпуша отдал приказ об ударе по интернату в Судже.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи гражданам, который оказались в оккупированных украинской армией населенных пунктах Курской области.

Ранее российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже.