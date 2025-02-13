Элитный 501-й батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины покинул Суджанский район Курской области из-за потерь в личном составе, которые превысили 50% от общего числа бойцов. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас его пытаются по факту собрать заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области», — привело агентство слова собеседника в силовых структурах.

В то же время, как подчеркнул ТАСС, из-за большого количества раненых и пропавших без вести пополнение батальона производится по остаточному принципу.

Эту информацию подтверждают в закрытых чатах противника, отметили силовики.

В начале февраля стало известно, что украинская армия перевела подразделения в сторону села Уланок Курской области, чтобы вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи.

5 февраля родственники жителей Суджанского района, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гумкоридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тыс. человек, среди которых свыше 30 детей.

Ранее жительница Суджи рассказала об издевательствах польских наемников.