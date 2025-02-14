Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции рассказали, как можно было предотвратить СВО

Hürriyet: заявление США о непринятии Украины в НАТО могло не допустить СВО
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Конфликт на Украине мог быть предотвращен за сутки до своего начала, если бы в Вашингтоне заявили, что Украина не будет принята в НАТО. Об этом написал в своей статье аналитик Hürriyet Абдулкадир Селви.

С таким заявлением, по словам Селви, недавно выступил министр обороны США Пит Хегсет, что указывает на то, что теперь США стремятся не к войне, а к миру. При этом в оригинальном заявлении Хегсет допустил вступление Украины в НАТО «лет через 25».

Аналитик Селви отметил, что одной из причин заинтересованности президента США Дональд Трампа в посредничестве в украинском конфликте является то, что политик «положил глаз» на украинские месторождения редкоземельных металлов стоимостью $500 трлн. Также он отметил, что Трамп, в отличие от его предшественника Джо Байдена, считает отправку миллиардов долларов США из бюджета на поддержку Украины неправильным расходованием средств. Теперь, по мнению Селви, американский лидер намерен заставить Киев заплатить за военную поддержку своими ресурсами.

Турецкий аналитик подчеркнул, что главным врагом Трамп видит Китай, а не Россию, что является причиной его нежелания поддерживать конфликт на Украине далее.

До этого глава Пентагона призвал не надеяться на вечное присутствие сил США в Европе.

Ранее глава Пентагона исказил русскую пословицу и приписал ее Рейгану.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами