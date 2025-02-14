Конфликт на Украине мог быть предотвращен за сутки до своего начала, если бы в Вашингтоне заявили, что Украина не будет принята в НАТО. Об этом написал в своей статье аналитик Hürriyet Абдулкадир Селви.

С таким заявлением, по словам Селви, недавно выступил министр обороны США Пит Хегсет, что указывает на то, что теперь США стремятся не к войне, а к миру. При этом в оригинальном заявлении Хегсет допустил вступление Украины в НАТО «лет через 25».

Аналитик Селви отметил, что одной из причин заинтересованности президента США Дональд Трампа в посредничестве в украинском конфликте является то, что политик «положил глаз» на украинские месторождения редкоземельных металлов стоимостью $500 трлн. Также он отметил, что Трамп, в отличие от его предшественника Джо Байдена, считает отправку миллиардов долларов США из бюджета на поддержку Украины неправильным расходованием средств. Теперь, по мнению Селви, американский лидер намерен заставить Киев заплатить за военную поддержку своими ресурсами.

Турецкий аналитик подчеркнул, что главным врагом Трамп видит Китай, а не Россию, что является причиной его нежелания поддерживать конфликт на Украине далее.

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