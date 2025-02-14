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Зеленский заявил о планах посетить Саудовскую Аравию и Турцию

Зеленский посетит Саудовскую Аравию, где пройдет встреча по конфликту на Украине
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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует в скором времени посетить Саудовскую Аравию, но не будет принимать участие в переговорах с российской делегацией. Об этом пишет «РБК-Украина».

По данным журналистов, в ходе официального визита в ближневосточную страну Владимир Зеленский проведет встречу с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Затем он отправится в Турцию.

«Я посещу Саудовскую Аравию <...>, но с россиянами встречи не будет», — подчеркнул глава государства.

13 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча по урегулированию украинского кризиса. Ожидается, что в обсуждении примут участие «должностные лица высокого ранга» из Москвы и Вашингтона. При этом американский лидер уточнил, что его самого и его российского коллеги Владимира Путина на переговорах не будет.

До этого Трамп заявил о желании провести очную встречу с президентом РФ. Он допустил, что переговоры на высшем уровне могут состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.

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