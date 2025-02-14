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Вице-президент США Вэнс готов приехать в Россию для переговоров по Украине

Вэнс заявил, что готов поехать в Москву на переговоры по Украине
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Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов приехать в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает газета «Известия».

«Конечно», — сказал Вэнс, отвечая на вопрос о том, готов ли он приехать в Россию для переговоров по Украине.

До этого Вэнс заявлял, что США могут отправить свои войска на Украину, если Россия не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. По словам вице-президента США, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость». При этом глава Пентагона Пит Хегсет ранее исключил отправку американских военных на территорию Украины.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Беседа длилась около 1,5 часа, и в ходе нее президенты РФ и США договорились немедленно начать переговоры с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса. При этом российский лидер подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку с РФ по Украине.

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