Минюст Украины опроверг готовящийся запрет партии «‎Европейская солидарность»‎

Министерство юстиции Украины отрицает подготовку запрета партии бывшего лидера Украины Петра Порошенко «‎Европейская солидарность»‎. Об этом говорится в официальном Telegram-канале министерства.

«‎Распространенная информация о подготовке Министерством юстиции Украины иска о запрете политической партии «Европейская солидарность» не соответствует действительности. Минюст самостоятельно не инициирует и не может инициировать любые иски о запрете деятельности политических партий», — сказано в сообщении.

Кроме того, от представителей украинских СМИ, которые сообщали о возможном запрете партии Порошенко, потребовали предоставить источники этих данных. Также в украинском минюсте напомнили, что за распространение ложной информации грозит уголовная ответственность.

13 февраля президент Украины подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

12 февраля Порошенко сообщал, что власти вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Порошенко, у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».

Ранее Захарова оценила санкции Украины против Порошенко.