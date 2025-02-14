Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст Украины опроверг готовящийся запрет партии «‎Европейская солидарность»‎

В украинском минюсте отрицают подготовку запрета партии Порошенко
close
Piotr Molecki/AP

Министерство юстиции Украины отрицает подготовку запрета партии бывшего лидера Украины Петра Порошенко «‎Европейская солидарность»‎. Об этом говорится в официальном Telegram-канале министерства.

«‎Распространенная информация о подготовке Министерством юстиции Украины иска о запрете политической партии «Европейская солидарность» не соответствует действительности. Минюст самостоятельно не инициирует и не может инициировать любые иски о запрете деятельности политических партий», — сказано в сообщении.

Кроме того, от представителей украинских СМИ, которые сообщали о возможном запрете партии Порошенко, потребовали предоставить источники этих данных. Также в украинском минюсте напомнили, что за распространение ложной информации грозит уголовная ответственность.

13 февраля президент Украины подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

12 февраля Порошенко сообщал, что власти вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Порошенко, у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».

Ранее Захарова оценила санкции Украины против Порошенко.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами