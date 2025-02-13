Захарова оценила санкции Украины против Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ввод президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении экс-лидера страны Петра Порошенко.

«Жабагадюкинг»‎, — написала она.

13 февраля президент Украины подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.

Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

12 февраля Порошенко сообщал, что власти вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Порошенко, у нынешнего руководства страны «сорвало крышу».

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.