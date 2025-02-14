МИД Китая призвал все стороны подключиться к урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД КНР Ван И: мы приветствуем шаги по урегулированию конфликта на Украине

Китай приветствует любые шаги, способствующие разрешению украинского кризиса, включая то, что в последние дни США достигли понимания с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

Он отметил, что все стороны конфликта должны подключиться к мирным переговорам, как только для этого сложатся подходящие условия.

Ван И подчеркнул, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает антироссийские санкции бесполезными.

Перед Ван И свою речь произнес вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Вэнс дал понять, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

Ранее Вэнс раскритиковал Европу за миграционную политику.