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Politico: Илон Маск рассорился с Макроном

Politico: отношения между Маском и Макроном в последнее время испортились
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Global Look Press

Отношения между руководителем департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илоном Маском и французским президентом Эммануэлем Макроном за последние недели испортились. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Отношения между ними ухудшились за последние недели», — указано в материале.

Так, на декабрьской церемонии открытия собора Парижской Богоматери, когда Маска отказались размещать поближе к американскому президенту Дональду Трампу и пересадили на девятый ряд.

А основатель Tesla отказался прилетать на саммит по искусственному интеллекту, который проходит в Париже. Это называют ударом для Макрона, поскольку тот не один год старался убедить Маска инвестировать деньги во Францию.

При этом француз и американец продолжают поддерживать прямой контакт, хотя их отношения и превратились в «мыльную оперу», говорится в статье.

В январе Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш, разделяющий Британию и Францию, в пролив Джорджа Вашингтона.

Ранее Маск резко раскритиковал заявление Зеленского об Украине.

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