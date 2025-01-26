Сербия пообещала не отнимать у «Газпрома» акции NIS

Вице-премьер Вулин заявил, что Сербия не будет отнимать у России долю в NIS

Сербский вице-премьер Александар Вулин пообещал, что власти страны не будут отнимать у РФ «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому»). Его слова приводит Srbija Danas.

«Мы не похитители, мы не грабители, мы не будем отнимать чье-либо имущество», — заявил Вулин.

Он добавил, что власти республики ничего не будут предпринимать без согласования с российской стороной. Вулин пояснил, что американские санкции против РФ — не повод для национализации NIS.

По мнению вице-премьера, Сербию хотят рассорить со старыми друзьями, чтобы она осталась в полном одиночестве, и с ней можно было «делать все, что хочешь».

В конце декабря Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пытается надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о NIS, в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии требуют полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.