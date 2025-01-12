Вучич потребовал у США разъяснений по санкциям

В санкционных документах Соединенных Штатов касательно компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит также попавшей под санкции «Газпром нефти», есть неточности, которые необходимо прояснить перед тем, как начинать переговоры с РФ о доле в NIS. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Euronews.rs.

«Мы задали конкретные вопросы, пять вопросов, мы ожидаем решения. Мы должны сначала поговорить с американцами по крайней мере еще семь-десять дней, чтобы точно увидеть содержание всего пакета санкций», — сказал он.

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