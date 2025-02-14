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Политолог: Вашингтон лишил Европу иллюзии самостоятельности

Политолог Рар: диалог Путина и Трампа развеял иллюзии ЕС о самостоятельности
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Global Look Press

Политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что действия администрации президента США Дональда Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы. По мнению эксперта, недавний телефонный разговор главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным разбивает иллюзии Евросоюза о самостоятельности.

«План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», — отметил Рар.

Он добавил, что канцлер ФРГ был уверен, что с того момента Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Однако Трамп развеял эти иллюзии.

По мнению Шольца, необходимо осознать реальность действий и заявлений правительства США и того, что они означают для Украины, Европы и мира.

Политик считает, что бездействие может поставить под угрозу безопасность не только Германии, но и всего континента. Он подчеркнул, что не позволит этому произойти.

12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Они согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что для этого важно устранить его первопричины.

Ранее в Литве назвали переговоры России и США «пинком под зад» для Европы.

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