Саудовская аравия поддержала идею созыва саммита РФ — США в королевстве

МИД Саудовской Аравии высказался за созыв саммита РФ — США в королевстве

Саудовская Аравия приветствует инициативу об организации саммита с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории страны. Об этом сообщило саудовское министерство иностранных дел в социальной сети X.

«Королевство Саудовская Аравия приветствует созыв саммита в королевстве. Королевство подтверждает продолжение усилий для достижения постоянного мира между Россией и Украиной», — отмечается в сообщении.

В МИД напомнили, что за три года конфликта Саудовская Аравия приняла на своей территории ряд встреч, имеющих отношение к украинскому кризису.

14 февраля Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча, посвященная урегулированию украинского конфликта. Обсуждение будет вестись между «должностными лицами высокого ранга», отметил американский лидер.

До этого Bloomberg писал, что Путин формирует «мощную команду с многолетним опытом стратегических переговоров» для обсуждения условий завершения конфликта на Украине с представителями Трампа. По данным агентства, в состав команды войдут помощник президента РФ Юрий Ушаков, главный советник, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее эксперт раскрыл, почему для саммита РФ и США выбирают именно Саудовскую Аравию.