Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, почему для саммита РФ и США выбирают именно Саудовскую Аравию

Политолог Евстафьев: Саудовская Аравия идеально подходит для диалога РФ и США
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Дмитрий Евстафьев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему для предполагаемой личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа выбрана именно Саудовская Аравия. По его мнению, это комфортная как по географии, так и по политическим причинам площадка.

«Было бы крайне наивно предполагать, что Дональд Трамп просто так сходу прилетит в Москву, или что Владимир Владимирович прилетит в какую-нибудь страну того, что еще недавно называлось «коллективный Запад», — отметил Евстафьев.

Он также обратил внимание, что Трамп не обозначал в качестве площадки какую-либо из стран Европы. Политолог уверен, что Вашингтон уже исключил ЕС из глобального политического уравнения.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Эр-Рияд подходит как место встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами