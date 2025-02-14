Эксперт раскрыл, почему для саммита РФ и США выбирают именно Саудовскую Аравию

Политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Дмитрий Евстафьев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему для предполагаемой личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа выбрана именно Саудовская Аравия. По его мнению, это комфортная как по географии, так и по политическим причинам площадка.

«Было бы крайне наивно предполагать, что Дональд Трамп просто так сходу прилетит в Москву, или что Владимир Владимирович прилетит в какую-нибудь страну того, что еще недавно называлось «коллективный Запад», — отметил Евстафьев.

Он также обратил внимание, что Трамп не обозначал в качестве площадки какую-либо из стран Европы. Политолог уверен, что Вашингтон уже исключил ЕС из глобального политического уравнения.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Эр-Рияд подходит как место встречи Путина и Трампа.