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В США пояснили роль Уиткоффа и Келлога в переговорах по Украине

Reuters: Уиткофф в переговорах США по Украине отвечает за диалог с Россией
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Global Look Press

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в переговорах по Украине будет отвечать за диалог с Россией, а спецпосланник по Украине Кит Келлог будет отвечать за ведение переговоров с Киевом. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заместителя Келлога Джона Коула.

«Как заявил Коул, посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф теперь будет помогать в переговорах и возглавит диалог с Россией. Коул добавил, что Келлог и он сам участвуют в переговорах с европейцами и украинцами», — говорится в сообщении.

В минувшую среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. За полтора часа они обсудили многие темы, в том числе мирные переговоры по Украине.

14 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о конкретных параметрах переговорного процесса по Украине преждевременно. Она добавила, что в Москве расценивают заявления из Вашингтона о невозможности возвращения Украине границ 2014 года, как проявление реалистичного подхода.

Ранее на Западе раскрыли, кто войдет в российскую переговорную группу по Украине.

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