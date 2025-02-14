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Захарова заявила о преждевременности переговоров по Украине

Захарова: говорить о конкретном переговорном процессе по Украине рано
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о конкретных параметрах переговорного процесса по Украине преждевременно. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга она также прокомментировала заявление главы Пентагона Пита Хегсета, отметив, что Москва расценивает подобные заявления из Вашингтона как проявление реалистичного подхода.

Сегодня министр обороны США Пит Хегсет назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. По его словам, вероятность введения американской армии на территорию Украины также маловероятна.

«Реальность в виде возвращения к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна. Реальность в виде американских войск на Украине маловероятна», — сказал он.

До этого вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Штаты могут отправить свои войска на Украину в случае, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры».

Ранее на Западе раскрыли, кто войдет в российскую переговорную группу по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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