Сенатор из США предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине

Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку сказал, что речь главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, мог написать американский журналист Такер Карлсон. Об этом пишет газета Politico, ее цитирует РИА Новости.

«‎Я не знаю, кто написал эту речь, подобную вещь мог бы написать Такер Карлсон»‎, — сказал Уикер.

14 февраля глава Пентагона назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Хегсет также добавил, что вероятность введения американской армии на территорию Украины также маловероятна.

До этого вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Штаты могут отправить свои войска на Украину в случае, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. Кроме того, США могут ввести дополнительные санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом, гарантирующее долгосрочную независимость.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на разъяснения заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск на Украину.

Ранее в России заявили, что Вэнс блефует, говоря об отправке военных США на Украину.