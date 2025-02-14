Сенатор из США предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине

Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку сказал, что речь главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, мог написать американский журналист Такер Карлсон. Об этом пишет газета Politico, ее цитирует РИА Новости.
«Я не знаю, кто написал эту речь, подобную вещь мог бы написать Такер Карлсон», — сказал Уикер.
14 февраля глава Пентагона назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Хегсет также добавил, что вероятность введения американской армии на территорию Украины также маловероятна.
До этого вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Штаты могут отправить свои войска на Украину в случае, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. Кроме того, США могут ввести дополнительные санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом, гарантирующее долгосрочную независимость.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на разъяснения заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности отправки американских войск на Украину.
Ранее в России заявили, что Вэнс блефует, говоря об отправке военных США на Украину.