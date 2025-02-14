«Блефует»: эксперт оценил заявление Вэнса об отправке военных на Украину

Журналист-международник Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о том, что Вашингтон не исключает вариант отправки американских военных на Украину. По мнению обозревателя, Штаты, делая такие заявления, попросту блефуют.

«США этого не сделают. Им не нужна такая война. Их главный враг — Китай, и войска нужны для него. Трамп и его команда не станут закапывать сами себя на радость своим внутренним и внешним врагам. Данное заявление Вэнса — попытка улучшить позиции США на начинающихся серьезных переговорах с Россией по Украине», — считает Латышев.

С ним согласен политолог Богдан Безпалько. По его словам, такие заявления первых лиц США являются попыткой давления на Москву в преддверии возможных переговоров.

До этого Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину в случае, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. Кроме того, США могут ввести дополнительные санкции, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом, гарантирующее долгосрочную независимость.

Ранее вице-президент США заявил, что на Мюнхенской конференции обсудят переговоры по Украине.