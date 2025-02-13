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Келлог объяснил, как будут оформлена потеря Украиной территорий

Келлог: потерю территорий Украины зафиксируют в специальном соглашении
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Carlos Barria/Reuters

Потерю территорий Украины, которые либо стали территорией России, закрепленной в конституции, либо контролируются Россией, зафиксируют в специальном соглашении. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

«Будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам не обязательно признавать это. Когда СССР покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они находились под господством Советского Союза», — заявил Келлог.

По мнению спецпредставителя Трампа по Украине, пункт о территориях должен быть частью переговоров, так как для России и Украины необходимо заключить долгосрочное и устойчивое соглашение по безопасности.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украине для обеспечения устойчивого режима прекращения огня необходимо будет предоставить западные гарантии безопасности.

Ранее советник Зеленского раскритиковал план Келлога по выборам на Украине.

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