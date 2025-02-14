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Глава минобороны ФРГ раскрыл замысел Трампа по украинским переговорам

Министр обороны ФРГ Писториус: Трамп стремится к заключению мира на Украине
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Global Look Press

Было ясно, что администрация президента США Дональда Трампа будет стремиться к быстрому заключению мира на Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передает РИА Новости.

Глава немецкого военного ведомства также положительно оценил телефонные переговоры Трампа и президента РФ Владимира Путина.

«‎Было понятно, что администрация Дональда Трампа будет стремиться к быстрому заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. То, что состоялся звонок, — это хорошо», — прокомментировал Писториус.

По словам министра, он уже в Брюсселе дал понять, что необходимо прояснить, кто будет сидеть за столом переговоров и кто обеспечит гарантии для мира, если он будет достигнут.

12 февраля Писториус заявил, что Украина демонстрирует готовность к территориальным уступкам для достижения урегулирования конфликта. Однако он выразил сомнения в том, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будет представлен всесторонний план для достижения мира или перемирия.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Беседа длилась около 1,5 часа, и в ходе нее президенты РФ и США договорились немедленно начать переговоры с целью дальнейшего урегулирования украинского кризиса. При этом российский лидер подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку с РФ по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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