Глава минобороны ФРГ заявил о готовности Киева пойти на территориальные уступки

Украина демонстрирует готовность к территориальным уступкам для достижения урегулирования конфликта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передает РИА Новости.

Однако он выразил сомнения в том, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будет представлен всесторонний план для достижения мира или перемирия.

«На данный момент, за несколько дней до начала конференции, надежды на это не видно. Тем не менее, я уверен, что в этом году появятся возможности для прогресса», — отметил Писториус.

Он также прокомментировал сообщения в американских СМИ, которые утверждают, что без уступок в территориальном вопросе Украине не удастся заключить перемирие.

«Никто не вправе принимать решения за Украину, включая американскую администрацию, о том, на каких условиях должно быть достигнуто прекращение огня. Однако действительно поступают сигналы о готовности к уступкам при определенных условиях, и это должно обсуждаться за столом переговоров, где основной стороной будет Украина», — добавил министр.

В конце января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а страна несет значительные потери. По его словам, Киев теряет территории, экономика разрушена, а многим гражданам пришлось покинуть страну. Он подчеркнул, что урегулирование кризиса потребует уступок с обеих сторон и выразил уверенность, что администрация Дональда Трампа способна этого добиться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне заявили, что безопасность Украины должна обеспечить Европа.