Захарова рассказала о ситуации с российскими военными базами в Сирии

Российская сторона настроена на развитие двусторонних связей с Сирией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос западного журналиста о присутствии военных баз в ближневосточной стране, дипломат отметила, что сейчас с новыми сирийскими властями ведется обсуждение вопроса о российском военном присутствии в стране. Однако от детальных комментариев она пока воздержалась.

«Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе», — высказалась Захарова.

12 февраля состоялась телефонная беседа Путина и Ахмедом Шараа. Это стал первый контакт РФ и Сирии на высшем уровне после смены власти в стране в конце прошлого года. Во время разговора российский президент подтвердил готовность Москвы содействовать в улучшении социально-экономической ситуации в ближневосточной стране.

В Сирии России принадлежат пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Ранее стало известно, как семья Башара Асада бежала из Дамаска.