Зеленский не исключил, что миротворческий контингент будет состоять только из украинцев

Украина очень заинтересована в получении гарантий безопасности от США, однако готова рассмотреть возможность миротворческого контингента, который будет состоять исключительно из украинцев. Об этом заявил Владимир Зеленский, которого цитирует «РБК-Украина».

«Возникал вопрос о готовности принять европейский контингент. Я ответил, что мы готовы к контингенту, состоящему даже только из украинцев. Главное, какое будет оснащение? Если у нас есть 150-160 самолетов Ф-16 и более 25 систем «Патриот», то зачем нам команды от США или европейских стран? Если вопрос касается гражданства, то он не является приоритетным. США нужны нам как союзники», — подчеркнул Зеленский.

13 февраля Зеленский заявил, что согласно подсчетам военных, для обеспечения мира на территории республики нужно разместить миротворческий контингент в 100 тысяч солдат. Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом говорил о гарантиях безопасности. В то же время он задался вопросом, как они могут выглядеть – в виде членства в НАТО, ядерного оружия «или какого-то сдерживающего пакета».

Еще одним вариантом он назвал «строительство НАТО на Украине». В таком случае, по его словам, понадобится оружие от американцев и военный контингент от европейцев.

Ранее Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с Россией.