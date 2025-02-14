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В Москве заявили, что ответят на ограничения Парижем работы российских журналистов

Захарова: РФ ответит на ограничения Францией работы российских журналистов
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия ответит на ограничения со стороны Франции деятельности российских журналистов в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ограничения в отношении работы корреспондента французского издания Le Monde Бенжамена Кенеля в России были применены в ответ на невыдачу визы для работы во Франции журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделю.

Захарова подчеркнула, что Москва имеет право на ответные меры, поскольку Париж не предоставил объясняющие аргументы отказа Куделю в работе. При этом российская сторона, по словам дипломата, неоднократно предлагала французским дипломатам урегулировать эту ситуацию, но предложения были отвергнуты.

Посольство Франции в РФ дважды отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделю. При этом российская сторона официально уведомляла и МИД Франции, и французского посла в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение. В итоге Москва не предоставила аккредитацию журналисту Le Monde Бенжамену Кенелю.

Захарова утверждала, что в Париже «себя проявили как настоящие вруны», озвучили ситуацию не с позиции принятия Россией ответных мер на отказ выдачи визы, а рассказали об истории с нарушением якобы прав корреспондента Le Monde.

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